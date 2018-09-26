ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فكرة صعبة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:46 م
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
القسم السياسي
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن فكرة إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون صعبة ومكلفة.

وقال الجوهري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه من الأفضل تكليف بنكي مصر والأهلي بإنشاء مكاتب إدارية بفروع البنوك تختص بمتابعة مبادرة الـ200 مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن هناك تخوفات بشأن عدم وصول الاقتراض لمستحقيه، والحصول على ميزة الفائدة الـ5% في غير وجهتها، وأن يستفيد بها أًصحاب مشروعات قائمة، موضحا أنه في المقابل هناك تخوفات من البنوك من عدم وجود ضمانات لاستيراد قيمة القرض، لذا فهي تصعب الشروط على المقترضين.

تابع: "كما يجب على المحليات بتسهيل إجراءات التراخيص وتوفير أماكن المشروعات، وعلى البنوك لتسهيل عمليات الاقتراض"، موضحا إنه حتى الآن لم نتعرف على مقدار المبالغ التي تم إخراجها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الجوهري إلى أن الحديث عن إنشاء شركات للتأمين على المخاطر وإعداد دراسات الجدوى ستكون تكاليفها باهظة، موضحا أن الحكومة لا تستطيع إدارة شركاتها القائمة فكيف ستقوم بإنشاء شركات جديدة، كما إنه يوجد شركات كشركة مصر للتأمين لم تستغل".

وكان النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إقترح إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة من البنوك العاملة والمؤسسات المالية ، خلال لقاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، برؤساء الهيئات البرلمانية، فى عمليات تمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.

ترشيحاتنا

نتنياهو: ترامب ضَمِن حرية إسرائيل في شن عمليات داخل سوريا

خالد الدرندلي يكشف سر 8 مواد خاصة بالاستثمار في لائحة الأهلي

النيابة العامة تعاين موقع معركة بدر وتأمر بتشريح جثمانيّ المتوفييَن

تأييد أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

برلماني : المنافذ المباشرة لبيع السلع تخفض أسعار السلع بنسبة 50 %

شاهد.. لحظة إطلاق الصاروخ 100 من مطار كورو الفضائي

رئيس الوزراء يغادر سوهاج إلي قنا بالقطار

رئيس الوزراء يستمع لشرح عن أعمال تطوير الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج

حازم ياسين.. الخطيب ومجلس إدارة الأهلي يقدمون العزاء في أمين صندوق الزمالك

التعليم توضح ملابسات وفاة ضحية التختة الأولى بالدقهلية

بعد رحيل سهير فخرى حماة رانيا فريد شوقى.. جمالها أدخل زوجها مستشفى الأمراض النفسية

طاهر أبو زيد ومصطفى عبده وشطة في عزاء عادل هيكل ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

وزير الرياضة يكرم منتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد

فيديو

أحمد موسى: مصر واجهت مخططات لمنع حضورها اجتماع الأمم المتحدة
ربيع الجميل يطرح كليب أغنية أجمل حكاية
شاهد.. برومو فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي
شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي
الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟