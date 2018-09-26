ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

متسابقات ميس إيجيبت يتنافسن على رقصة من الستينيات أمام لجنة الحكام

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:44 م
صدى البلد
علا أحمد
استعرضت المتسابقات الـ٢٢ المشتركات بمسابقة ملكة جمال "ميس إيجيبت"، رقصة تعود لعصر السيتينات أمام لجنة الحكام.

اجتهدت المتسابقات لاستعراض قدراتهن على أداء حركات استعراضية أمام لجنه الحكام التي تضم دكتور امال رزق رئيس المسابقة، والمصمم الشهير بهيج حسين، والفنانة ريم البارودى، والفنان أحمد فريد.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية.
متسابقات ميس إيجيبت يتنافسن على رقصة من الستينيات أمام لجنة الحكام
متسابقات ميس إيجيبت يتنافسن على رقصة من الستينيات أمام لجنة الحكام

ترشيحاتنا

صحيفة إسبانية تكشف مصير لاعبي بيراميدز والعاملين فى القناة

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية الليلة

مرتضى منصور يستقبل العزاء فى حازم ياسين من نجوم الرياضة والشخصيات العامة

ميدو يسخر من مجدي عبد الغني

نتنياهو: ترامب ضَمِن حرية إسرائيل في شن عمليات داخل سوريا

حزب المعارضة البريطاني: سنعترف رسميا بدولة فلسطين

نائب وزير التعليم يعلن 6 أخبار سارة للمعلمين

الظهور الأول لأحمد الفيشاوي وزوجته.. ووصية جميل راتب.. أهم الأحداث الفنية في أسبوع

#عمرو_دياب يتصدر تويتر بعد صوره بالدراجة مع دينا الشربينى في الجونة

مركز الأزهر للفتوى يوضح الصيغة الصحيحة للتشهد

ترامب يفجر مفاجأة بشأن القضية الفلسطينية

سر رفض ترامب لشرب الكحول بالأمم المتحدة واستبداله بمشروب غازي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

فيديو

شاهد.. برومو فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي
شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي
الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن.. فيديو
الرئيس السيسي يلتقي نظيره البرتغالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟