متسابقات ميس إيجيبت يتنافسن على رقصة من الستينيات أمام لجنة الحكام

استعرضت المتسابقات الـ٢٢ المشتركات بمسابقة ملكة جمال "ميس إيجيبت"، رقصة تعود لعصر السيتينات أمام لجنة الحكام.



اجتهدت المتسابقات لاستعراض قدراتهن على أداء حركات استعراضية أمام لجنه الحكام التي تضم دكتور امال رزق رئيس المسابقة، والمصمم الشهير بهيج حسين، والفنانة ريم البارودى، والفنان أحمد فريد.



جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية.