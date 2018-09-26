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شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:57 م
صدى البلد
أسامة علي
عرضت قناة إكسترا نيوز منذ قليل عبر شريط العاجل بعض التصريحات التى أدلى بها الرئيس البرتغالى مارسيلو دى سوزا، وذلك بعد اللقاء الذى جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 73.

وقال الرئيس البرتغالى عن اللقاء الذى عقده مع الرئيس السيسى:"عقدت اجتماعا إيجابيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنيويورك.

وتابع «تناقشت مع الرئيس السيسى حول اجتماع اللجنة الثنائية بين البلدين العام المقبل» .

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