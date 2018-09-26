حزب المؤتمر: خطاب الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة وثيقة لحل مشاكل العالم

وصف حزب المؤتمر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام اجتماعات الأمم المتحدة بالتاريخية، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس من أقوى وأهم الكلمات التى ألقاها رؤساء وقادة العالم أمام الأمم المتحدة، ووجه فيها مجموعة من الرسائل العاجلة للمجتمع الدولي.



وقال حزب المؤتمر فى بيان أصدره اليوم، برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب أن الرئيس السيسى فى كلمته كان واضحا وحاسما عندما تحدث عن ظاهرة الإرهاب، مطالبا المجتمع الدولي أن يعي رسالة الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب مشددا على ضرورة عقد مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب وتشكيل قوة دولية تشارك لمواجهة جميع التنظيمات والعناصر الإرهابية.



وأشار إلى أن العالم كله عليه أن يسارع ويأخذ برؤية الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا من العالم كله أن يأخذ برؤية الرئيس السيسى بشأن الأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا واليمن.



واعتبر حزب المؤتمر أن كلمة الرئيس السيسى، وثيقة واضحة لحل المشكلات والأزمات التى تواجه العالم لأنها تتضمن الحلول الواقعية لجميع المشكلات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أننا شعرنا بالفخر والعزة والكرامة عندما تحدث الرئيس السيسي، عن مصر والشعب المصري العظيم خاصة حديثه عن الشباب والمرأة المصرية ، مؤكدا أنه فخر لكل مصري ومصرية، بل ولكل عربى في جميع الدول العربية ولكل إفريقى في جميع الدول الأفريقية أن يتحدث الرئيس السيسى بهذه الصورة المبهرة عن المصريين والعرب والأفارقة امام المنظمة الاممية.