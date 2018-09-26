روحاني: لن تكون هناك عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران نوفمبر المقبل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم رأى خلال جلسة مجلس الأمن معظم قادة العالم يدعمون حماية الاتفاق النووي الذي يعد إنجازا دبلوماسيا.





وبحسب ما ذكرته شبكة "يورونيوز"، أضاف روحاني أن هذا يعني أن الولايات المتحدة أصبحت معزولة ووحيدة، وأن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني لا يلقى قبولا دوليا، وأنه خطأ سياسي فادح.





وأكد أن الصين وروسيا عازمتان على الاتحاد لحماية الاتفاق النووي أكثر من أي وقت ومضى.





وأعرب عن أمل بلاده في الحصول على دعم من البلدان التي يحكمها القانون، لتسهيل عبور هذه المرحلة.





وتابع ان الاتفاق النووي واضح تماما، ولذلك فإن الولايات المتحدة ارتكبت خطأً، وان امام الولايات المتحدة إما العودة أو الاستمرار في الخطا، لكن الولايات المتحدة ستعود يوما ما.



