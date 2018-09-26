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حوادث

النيابة العامة تعاين موقع معركة بدر وتأمر بتشريح جثمانيّ المتوفييَن

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامي المهدي
انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة موقع "معركة المحجر" بمدينة بدر، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

وعثر فريق النيابة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس نيابة القاهرة الجديدة وبإشراف احمد حنفى المحامى العام على عدد كبير من فوارغ الطلقات النارية فى مكان الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لشهادة الشهود والمصابين، كما يستكمل رجال المعمل الجنائي جمع باقي الأدلة الجنائية، لفحصها وكتابة تقرير عنها.

وامرت النيابة بتشريح الجثمانين واصدار تصريحيّ الدفن.

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