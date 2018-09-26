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ريم البارودي تدعم المتسابقات فى ميس ايجيبت ٢٠١٨

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
علا أحمد
عبرت الفنانة ريم البارودي عن سعادتها لحضورها ضمن لجنة تحكيم ميس ايجيبت لعام ٢٠١٨.


وقالت ريم البارودي: ،اتمني التوفيق والنجاح للجميع ، ووجهت نصيحة لبعض المتسابقات بعدم الحزن حال عدم حصولها علي اللقب ،لانه لن يكون نهاية المطاف.

يذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية.

ريم البارودي تدعم المتسابقات فى ميس ايجيبت ٢٠١٨
ريم البارودي تدعم المتسابقات فى ميس ايجيبت ٢٠١٨

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