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عبير عيسى بإطلالة مستوحاة من أسمهان في مسابقة ملكة جمال مصر

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
آية التيجي
ارتدت عبير عيسى، إحدى المتسابقات للحصول على لقب ملكة جمال مصر، التي تقام في أحد فنادق الإسكندرية الكبرى، فستانا مستوحى من موضة الجيل الماضي آخذة منه الطابع الكلاسيكي أسوة بما كانت ترتديه الفنانة والمطربة الكبيرة أسمهان.

وتعتبر عبير ، أسمهان، أيقونة الجمال، وتميز الفستان الذي استوحته من الفنانة الشهيرة باللون النبيتي، الذي يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة مستوحاة من الستينيات، وبماكياج هادئ وبسيط للغاية يتناسب مع رقة ملامحها.

وأكملت عبير إطلالتها بعقد بسيط من اللون الأبيض، مع جوانب باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود.

واليكم الصور التي توضح مدى جمال إطلالتها...
عبير عيسى بإطلالة مستوحاة من أسمهان في مسابقة ملكة جمال مصر
عبير عيسى بإطلالة مستوحاة من أسمهان في مسابقة ملكة جمال مصر

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