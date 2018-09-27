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أخبار العالم

أبوالغيط يشيد بجناح الاستثمار المصري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:13 ص
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أ ش أ
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بخطوة تنظيم جناح الاستثمار المصري وجناح الإنجازات التنموية لمملكة البحرين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار السعي للاستفادة من تواجد قادة دول العالم وكبار المسؤولين الآخرين المشاركين في اجتماعات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة في الترويج لفرص الاستثمار الواعدة والمتميزة في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاديين الوطنيين المصري والبحريني.

جاء ذلك طبقا لبيان صادر عن الجامعة العربية مساء اليوم الأربعاء خلال زيارة أبو الغيط لجناح الاستثمار المصري وجناح الإنجازات التنموية لمملكة البحرين بمقر الأمم المتحدة، في إطار مشاركته في فعاليات الشق رفيع المستوى من الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في البيان ذاته، بأن أبو الغيط حرص خلال حديثه مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وأيضًا مع المسئولين عن الجناح البحريني على الإشادة بخطوة تنظيم هذين الجناحين.

وأضاف عفيفي أن أبو الغيط أشار إلى أهمية قيام الدول العربية الأخرى باتخاذ خطوات مماثلة بما يسهم بالتعريف بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العديد من الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية على وجه الخصوص، وبما ينعكس في النهاية على الارتقاء بمستويات المعيشة في الدول العربية، ويرتقي بمعدلات النمو والتشغيل، ويخاطب في ذات الوقت احتياجات المواطن العربي.

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