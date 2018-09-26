وكيل صحة الشرقية يطمئن على الطفل مفقوء العين في مدرسته.. صور

زار الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى صيدناوي بجامعة الزقازيق للاطمئنان على حالة طفل بالمرحلة الابتدائية إثر إصابته في العين بإحدى المدارس بمدينة العاشر من رمضان في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتم إجراء عملية جراحية له بمستشفى الجامعة ويتلقي الخدمة الطبية بها.





ورافق وكيل الوزارة الدكتور شريف شاهين مدير العنايات المركزة بالمحافظة، ومحمود عبدالفتاح محمد المسئول الإعلامي بمكتب وكيل الوزارة، وتحدث وكيل الوزارة إلي الأطباء المعالجين واطمئن علي تقديم الخدمة الطبية المقدمة له وسير العلاج بالمستشفى.





وأفاد الدكتور هشام عناني، مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق، بأن حالة الطفل جيدة وأنه تتم متابعته من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الزقازيق.



