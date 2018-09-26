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الرئيس البرتغالي: السيسي وجه الدعوة لي لحضور منتدى شباب العالم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:58 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرضت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل يفيد بأن الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه له الدعوة لحضور منتدي شباب العالم في نوفمبر المقبل.

كما أكد الرئيس البرتغالي، أن اجتماعه مع الرئيس السيسي في نيويورك كان إيجابيا للغاية.

والجدير بالذكر أن التصريحات جاءت بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 73.

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