برلماني: المنافذ المباشرة لبيع السلع ستحارب جشع التجار في الأسواق

أشاد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باقتراح بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بمنافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحارب جشع التجار فى الأسواق ويحارب كل من يتحكم فى السوق برفع الأسعار على المواطنين، كما انه يدعم الأسر المتوسطة والفقيرة.



وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الاقتراح يعتبر من القرارات المهمة التى اتخذتها الحكومة لمعالجة المشاكل الخاصه بالأسر المتوسطة والفقيرة، مؤكدا أننا فى حاجة إلى عدد كبير من المنافذ تغطى أنحاء الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين.



وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة ان تغطى هذه المنافذ المحافظات والأقاليم، وان يكون هناك متابعة لعملها، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشاركة المجتمعية والتنسيق مع رجال الأعمال والنواب لخدمة المواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد أمس الثلاثاء، لقاءً برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومحمود الشريف، وكيل مجلس النواب.



وطرح نواب البرلمان عددا من الملفات أبرزها الاهتمام الشديد بملف مواجهة غلاء الأسعار، وأوضاع الطبقة الوسطى، والتركيز على التوسع في المشروعات القومية المهمة، لاسيما في قطاع التجارة والصناعة، لدعم الاقتصاد ومواجهة البطالة، والإصلاح الإداري، مع التصدي للزيادة السكانية وكذا استكمال برامج محو الأمية، وأيضا ضرورة عودة النادى السياسى من جديد ومواجهة النمو العشوائى واقتراح بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بمنافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع.