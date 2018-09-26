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حوادث

ضبط 250 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية في المنوفية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد امين
شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، حملات مكبرة لمنع ترويج السلع واللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، للقضاء على تجار اللحوم المريضة والوقاية من انتشار الأمراض.

وشاركت إدارة الطب البيطرى بأشمون في تنفيذ حملة مكبرة على مركز اشمون، حيث تم ضبط 7 كراتين كبدة مجمدة منتهية الصلاحية، بإجمالي وزن 116 كيلوجراما بقرية ساقية أبو شعرة.

كما تم ضبط 9 كيلو جرامات كبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بقرية سنتريس، و16 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقرية النعناعية .

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