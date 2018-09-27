ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

4 أمور ينبغي على المسلم عملها خلال الأشهر الحرم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:23 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هناك 4 أمور من الطاعات ينبغي على المسلم خلال الأشهر الحرم عملها.

وأضاف المركز أن الأمر الأول الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور، والثاني أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.

وأوضح أن الأمر الثالث أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور، والرابع الإكثار من إخراج الصدقات.

ترشيحاتنا

الرئيس يستقبل وفدا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمقر إقامته في نيويورك

أغنية اشنقوا البيض تثير الجدل في فرنسا

الآثار: 8 شركات وتحالفات كبرى تقدمت لإدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير

إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نواب: مكلف ماديا ويصعب تطبيقه على أرض الواقع.. ومقدم المقترح: يسهل في إجراءات تمويل الشباب وتيسير في الضمانات

قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها

الرئيس السيسي يلتقي نظيره البرتغالي.. ويؤكد: حرص مصر على استمرار التنسيق بين البلدين

ضبط أقراص مخدرة بمطار القاهرة داخل طرد قادم من ألمانيا ..صور

ضبط عاطل بحوزته 150 جرام إستروكس و1900 قرص مخدر بأسوان

أبو شقة: الإجراءات الجنائية على رأس أولوياتي في دور الانعقاد الرابع

مقتل 15 حوثيا من بينهم مقاتل بارز في غارة للتحالف بالحديدة

حكم المصافحة بين المصلين وقول حرما بعد الصلاة

البلوفر الـOversized يسيطر على موضة شتاء 2018 ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالجونة ..صور

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات
قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها
التحقيق مع شرطية احتضنت محتجة منتقبة بالدنمارك
شاهد.. فاطمة عيد: لم أغن في أفراح بناتي
العشوائيات: عوضنا 3200 أسرة من سكان ماسبيرو ماديا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟