4 أمور ينبغي على المسلم عملها خلال الأشهر الحرم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هناك 4 أمور من الطاعات ينبغي على المسلم خلال الأشهر الحرم عملها.





وأضاف المركز أن الأمر الأول الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور، والثاني أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.



