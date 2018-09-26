مستشار أبومازن يكشف مفاجأة في خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الأمم المتحدة غدا

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس محمود عباس، للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، وقاضي قضاة فلسطين، أن الرئيس محمود عباس، على عكس ما نُشر عبر القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية، لن يعلن فلسطين دولة تحت الاحتلال خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الخميس.





وأضاف "الهباش" في حوار خاص لـ"صدى البلد"، ينشر لاحقا، أن فلسطين دولة تحت الاحتلال بالفعل والأمر لا يحتاج إلى إعلان، وهذا كرس في عام 2012 عندما حصلت فلسطين إلى رفع مكانتها في الأمم المتحدة إلى مكان دولة مراقب، فأصبحت دولة تحت الاحتلال، فالأمر لا يحتاج إلى إعلان جديد.



