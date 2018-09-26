جامعة بني سويف الأولى بين الجامعات المصرية في تصنيف التايمز.. صور

حصلت جامعة بني سويف على الترتيب الأول بين الجامعات المصرية، للعام الثاني على التوالي، وفقا لتصنيف التايمز العالمي 2019، حيث جاءت في الترتيب 601 – 800 عالميا، بينما جاءت في ترتيب الجامعات الشابة 101- 150 عالميا.



وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إن حصول الجامعة على هذا الترتيب يعود إلى جودة الأبحاث العلمية، وعدد الاستشهادات المرجعية بأبحاث الأعضاء بالجامعة، والتعاون الدولي المتميز بين الجامعة والجامعات الأخرى العالمية، مشيرا إلى أن تسع جامعات مصرية فقط شاركت في تصنيف التايمز للتعليم العالي عام 2018م، في حين شاركت 19 جامعة مصرية خلال هذا العام.



وأهدى رئيس الجامعة الفوز إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر لوزارة التعليم العالي وللجامعات المصرية ولجامعة بني سويف للحفاظ على هذا المركز بحصولها على المركز الأول بمشاركة كل من الجامعة الأمريكية، وجامعة بنها، والمنصورة، وكفر الشيخ، وقناة السويس وفوزها على الجامعات المصرية.



كما قدم الشكر لكل الجامعات على المنافسة التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز، مختتما تصريحه بالقول: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".