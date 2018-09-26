وكيل صحة الشرقية يرد على شكوى مواطن من تعطل جهاز تحاليل الدم بمستشفى أبوكبير

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل صحة الشرقية، أن أعمال تحليل صور الدم في مستشفى أبو كبير لم تتوقف، موضحًا أن الجهاز الخاص بالتحليل حدث به عطل بالفعل منذ أيام وتمت صيانته على الفور.





وقال وكيل الوزارة لـ"صدى البلد" إن المدة التى تعطل فيها الجهاز لم يتوقف فيها العمل بالمعمل وذلك لوجود جهاز آخر بديل يعمل مع الجهاز الذي كان متعطلًا، مشيرًا إلى أن بيانات تحاليل المواطنين مسجلة على الجهاز بالتاريخ وفي الدفاتر وبنتائج تحاليل أخذ العينات.





وأضاف وكيل الوزارة، أنه يقوم بالمرور على مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية يوميًا، ويشدد على الاهتمام بالخدمة المقدمة للمرضي، وتوافر الأدوية ونظافة المكان وارتداء الزي الرسمي، وصيانة الأجهزة المتعطلة أولًا بأول، مؤكدًا أنه لا توجد أى عوائق تعطل سير العمل بنطاق المحافظة، وفي حالة حدوث أى شيء يعمل على حلها في الحال.





كان أحد المواطنين أرسل استغاثة لـ"صدى البلد" لعرضها على مجلس الوزراء يشكو فيها من تعطل جهاز تحاليل الدم بمستشفى أبوكبير بعنوان "أهالي أبو كبير بالشرقية يشكون عطل جهاز تحليل الدم بالمستشفى العام".





وجاء فى شكوى المواطن أن «مستشفى كبيرة وبتخدم أكثر من 100 ألف، وجهاز تحليل الدم عطلان ومفيش حد راضي يصلحه» بتلك الكلمات بدأ محمد عوض أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، رسالته لـ «صدى البلد»، يشكو حالة الإهمال التي تعانيها منظومة الصحة في مستشفى أبو كبير العام.



