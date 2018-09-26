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أخبار البلد

مستشار رئيس فلسطين: إعلان القدس عاصمة لإسرائيل قضى على السلام

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
مــحـــمــــد مــجــــدي
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس محمود عباس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، وقاضي قضاة فلسطين، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس عقَّد الأمور وقضى على فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف "الهباش" في حوار خاص لـ"صدى البلد"، ينشر لاحقا، إنه بالطبع لا ينطبق المثل القائل "رب ضارة نافعة" على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل، لأنه رب ضارة ضارة، بل إن نقل السفارة إلى القدس ضار ضررا شديدا وضررا بليغا، فنقل السفارة عقد الأمور وجعل العالم أكثر خوفا وأبعد عن السلام.

وأوضح أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل معناه أنه لا سلام، لأنه بدون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، إذا مكثوا 100 قرن فلن يكون هناك أي سلام.
مستشار رئيس فلسطين: إعلان القدس عاصمة لإسرائيل قضى على السلام
مستشار رئيس فلسطين: إعلان القدس عاصمة لإسرائيل قضى على السلام
مستشار رئيس فلسطين: إعلان القدس عاصمة لإسرائيل قضى على السلام

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