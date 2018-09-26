وفد مديرية أمن الدقهلية يكرم أبناء الشهداء بالمدارس .. صور

شارك وفد من مديرية أمن الدقهلية أبناء شهداء الدقهلية حفل تكريم المدارس لأبناء الشهداء من الشرطة المصرية حيث رافقهم مدير عام المدارس تقديرا لما قدمه الشهداء من اجل مصر ورساله حب وتقدير واعتزاز لهم ولابنائهم تحت شعار لن ننسى شهداءنا.



وقام الوفد بتكريم الطالب آدم أحمد حسين فى فصله بين زملائه وفى مكتب المدير العام.



وذلك استجابة لنداء الواجب المستحق لمن ضحى بنفسه تحقيقًا للأمن و الأمان لبلاده حيث استشهد البطل احمد حسين رمضان قبل الماضى عقب هجوم ارهابى عليه أثناء توجهه لعمله بشربين.



فيما أكد المشاركون في التكريم ان تكريم ابناء الشهداء اقل ما يقدم لأرواح شهداء مصر الابطال اغلى ما انجبت مصر حيث قدموا أرواحهم هديه للحفاظ على مصر وشعبها فتحية اعزاز لهم ولابنائهم ولأسرهم جميعا.