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أحمد موسي: كان من المخطط تقسيم مصر بعد 2011 وثورة يونيو أنقذت حضارة الدنيا

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
حسام الحارثي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فارقا بين مصر وعدد من الدول العربية التي تعرضت لنفس الظروف في عام 2011.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « الفارق بيننا وبين الدول العربية هو ما صنعه الشعب في 30 يونيو»، مشيرا إلى أنه كان من المخطط تقسيم مصر بعد ثورة 2011، معلقًا «28 يناير 2011 كان بداية خطة إسقاط مصر عن طريق حكم الإخوان».

وأضاف موسى «البلاد العربية دمرت بعد 2011 بسبب تولي الإخوان الحكم فيها، إنما نحن لم نقبل بحكم الإخوان»، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو أنقذت حضارة الدنيا.

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أحمد موسي: كان من المخطط تقسيم مصر بعد 2011 وثورة يونيو أنقذت حضارة الدنيا

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