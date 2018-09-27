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تعليم

جامعة الإسكندرية تحصل على شهادة الأيزو 9001 /2015 لعام 2018

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
حصلت جامعة الإسكندرية على شهادة الأيزو "9001 /2015" لعام 2018، وذلك بعد زيارة الجهة الدولية المانحة للشهادة (Russian Register) لإدارة الجامعة، واستكمال جميع متطلبات المواصفة الدولية.

وأشاد الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة ، خلال حفل إعلان النتيجة ، بالمجهود الذي بذله جميع العاملين بجامعة الإسكندرية لاستكمال جميع الملاحظات التي أشارت إليها الشركة في زيارتها السابقة.

وأضاف الكردي، أن وجود نظام متكامل في الجهاز الإداري يحسن بيئة العمل، مما يؤدي إلى السرعة والإتقان في العمل، ودعا إلى أهمية الحفاظ على ما وصلت إليه الجامعة من تطور في الجهاز الإداري بها.

من جانبه، قال الدكتور كمال متولي المشرف على إدارة توكيد الجودة ، إن الجامعة حصلت على شهادة الأيزو "9001 /2008" عام 2015 وتم تجديدها لمدة عامين، وبعد الإصدار الجديد للمواصفة تم تحديث ملفات الجامعة واستقبال زيارة الجهة المانحة للشهادة طبقًا لهذا الإصدار.

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