نائب: المنافذ المباشرة لبيع السلع ستوفر المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب باقتراح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء منافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع، مشيرا إلى أن أى مكان تتواجد فيه وزارة التموين لجلب السلع من محل الانتاج سواء فى مصنع او مزرعة سيجعل السلع تصل للمواطنين فى كل منافذ الجمهورية وبأسعار مخفضة.



وأشار السيد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح سيحارب ظاهرة الغلاء المتفشية فى السوق، كما أنه سيؤدى إلى رضا المواطنين عن الاسعار بعد انخفاضها فى السوق ، حتى لا تكون هناك نقمة من المواطنين على الاجهزة الحكومية، قائلا: "كيلو الطماطم وصل لعشرة جنيه".



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان هذا المقترح سيساهم فى عدم استغلال المواطن وتوفير المنتج له فى الأسواق وعدم احتكاره من جانب التجار الجشعين.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد أمس الثلاثاء، لقاءً برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومحمود الشريف، وكيل مجلس النواب.



وطرح نواب البرلمان عددا من الملفات أبرزها الاهتمام الشديد بملف مواجهة غلاء الأسعار، وأوضاع الطبقة الوسطى، والتركيز على التوسع في المشروعات القومية المهمة، لاسيما في قطاع التجارة والصناعة، لدعم الاقتصاد ومواجهة البطالة، والإصلاح الإداري، مع التصدي للزيادة السكانية وكذا استكمال برامج محو الأمية، وأيضا ضرورة عودة النادى السياسى من جديد ومواجهة النمو العشوائى واقتراح بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بمنافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع.