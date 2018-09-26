تأجيل محاكمة مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية في قضية اقتحام السجون لـ 10 أكتوبر.. والقاضي يأمر بإحالة المسئولين عن نظام الصوت بالمحكمة للنيابة العامة

تأجيل محاكمة قيادات الجماعة الارهابية فى اقتحام السجون لـ10 أكتوبر

عطل فنى فى نظام الصوت داخل المحكمة يعطل هيئة القضاء

احالة المسؤولين عن نظام الصوت بالمحكمة للنيابة العامة لاهدارهم المال العام



أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لجلسة 10 أكتوبر مع استمرار حبس المتهمين.



وخلال المحاكمة أحال المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، فني جهاز الصوت بقاعة جلسة قضية اقتحام الحدود الشرقية، للنيابة العامة، كما أمر بإلقاء القبض على الفني وعرضه علي النيابة العامة.



وقال رئيس محكمة الجنايات، ان هيئة المحكمة متواجدة منذ الصباح الباكر، الا ان عطل الصوت والمنوب بصيانته إحدي الشركات، وهو الامر الذي عطل المحكمة من مباشرة اعمالها، حتي كانت الساعة 2 مساء.



ولما كان القانون يعاقب كل من يهدر المال العام، فقد قررت هيئة المحكمة احالة المختص عن صيانة جهاز الصوت بقاعة المحكمة إلي النيابة العامة، لمؤاخذته طبقا للمادة 216 مكرر ب من قانون العقوبات، وتلصق صورة من محضر الجلسة وترسل للنيابة العامة.



يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.



وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.



وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء- ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .



وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.