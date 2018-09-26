مقترح للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإقامة منافذ مباشرة لمنع تعدد وسطاء بيع السلع.. نواب البرلمان: يحد من غلاء الأسعار فى الأسواق.. ويدعم الأسر المتوسطة والفقيرة

برلمانيون:

المنافذ المباشرة لبيع السلع تخفض أسعار السلع بنسبة 50%

ستحارب جشع التجار في الأسواق

ستوفر المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة



أشاد عدد من نواب البرلمان باقتراح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بإقامة منافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع ، وأكدوا أن هذا المقترح سيحد من غلاء الأسعار ويسيطر على الانفلات فى الأسواق ، وسيجعل الخضروات والفاكهة تخرج من المزرعة إلى المستهلك بسعر مخفض يصل إلى 50 % عن ما تباع فى الأسواق ، ما يقلل من اسعارها، كما اشاروا إلى أن هذا الاقتراح يعتبر من القرارات المهمة التى اتخذتها الحكومة لمعالجة المشاكل الخاصه بالأسر المتوسطة والفقيرة، واوضحوا أننا فى حاجة إلى عدد كبير من المنافذ تغطى أنحاء الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين.



قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن اقتراح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بمنافذ مباشرة يمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع ، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيحد من جشع التجار فى الأسواق ، وسيمنع مشكلة تسلسل الحلقات فى بيع السلع من خلال توفير هذه السلع للمواطن عن طريق مكان واحد فقط.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح سيحد من غلاء الأسعار ويسيطر على الانفلات فى الأسواق ، مؤكدا انه سيجعل الخضروات والفاكهة تخرج من المزرعة إلى المستهلك بسعر مخفض يصل إلى 50 % عن ما تباع فى الأسواق ، مما يقلل من اسعارها.



وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن وجود منافذ مباشرة لعرض السلع على مستوى الجمهورية سيساهم فى توفير هذه السلع للمواطنين بسعر المصنع.



وثمن النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اقتراح بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بمنافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحارب جشع التجار فى الأسواق ويحارب كل من يتحكم فى السوق برفع الأسعار على المواطنين، كما انه يدعم الأسر المتوسطة والفقيرة.



وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الاقتراح يعتبر من القرارات المهمة التى اتخذتها الحكومة لمعالجة المشاكل الخاصه بالأسر المتوسطة والفقيرة، مؤكدا أننا فى حاجة إلى عدد كبير من المنافذ تغطى أنحاء الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين.



وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة ان تغطى هذه المنافذ المحافظات والأقاليم، وان يكون هناك متابعة لعملها، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشاركة المجتمعية والتنسيق مع رجال الأعمال والنواب لخدمة المواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم.



وأشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب باقتراح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء منافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع، مشيرا إلى أن أى مكان تتواجد فيه وزارة التموين لجلب السلع من محل الانتاج سواء فى مصنع او مزرعة سيجعل السلع تصل للمواطنين فى كل منافذ الجمهورية وبأسعار مخفضة.



وأشار السيد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح سيحارب ظاهرة الغلاء المتفشية فى السوق، كما أنه سيؤدى إلى رضا المواطنين عن الاسعار بعد انخفاضها فى السوق ، حتى لا تكون هناك نقمة من المواطنين على الاجهزة الحكومية، قائلا: "كيلو الطماطم وصل لعشرة جنيه".



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان هذا المقترح سيساهم فى عدم استغلال المواطن وتوفير المنتج له فى الأسواق وعدم احتكاره من جانب التجار الجشعين.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد أمس الثلاثاء، لقاءً برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومحمود الشريف، وكيل مجلس النواب.



وطرح نواب البرلمان عددا من الملفات أبرزها الاهتمام الشديد بملف مواجهة غلاء الأسعار، وأوضاع الطبقة الوسطى، والتركيز على التوسع في المشروعات القومية المهمة، لاسيما في قطاع التجارة والصناعة، لدعم الاقتصاد ومواجهة البطالة، والإصلاح الإداري، مع التصدي للزيادة السكانية وكذا استكمال برامج محو الأمية، وأيضا ضرورة عودة النادى السياسى من جديد ومواجهة النمو العشوائى واقتراح بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بمنافذ مباشرة لمنع تعدد الوسطاء ببيع السلع.