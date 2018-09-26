بيرين يبدأ لأول مرة.. ورونالدو وديبالا في هجوم يوفنتوس أمام بولونيا

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة بولونيا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية.



وسيبدأ ماتيا بيرين كأساسي لأول مرة في حراسة المرمى، فيما يلعب باولو ديبالا ورونالدو في الهجوم فى ظل بقاء ماريو ماندزوكيتش على مقاعد البدلاء فيما يبدأ كريستيانو رونالدو بجانب ديبالا في الهجوم.



ويعود أندريا بارزالي في الدفاع بجانب ليوناردو بونوتشو ومهدي بن عطية.



وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:



حارس: ماتيا بيرين.



الدفاع: مهدي بن عطية – ليوناردو بونوتشي – أندريا بارزالي.



الوسط: جواو كانسيلو - ميراليم بيانيتش – رودريجو بنتانكور – بلايس ماتويدي – خوان كوادرادو.



الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.