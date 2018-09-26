ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: الأعمال الإرهابية تمنع عودة السوريين إلى بلدهم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:40 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
حسام الحارتي
قال الإعلامي أحمد موسي، إن أبناء دولة سوريا لن يتمكنوا من العودة إليها بسبب استمرار الأعمال الإرهابية بداخلها.

وأضاف "موسي "، خلال برنامج "على مسئوليتي "،المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن القوات المسلحة المصرية استطاعت ان تحافظ على الدولة، ومواجهة الجماعات الإرهابية والحفاظ على أبناء الشعب.

وأكد" موسى" ان مصر تنعم بالاستقرار مقارنة بدول عربية أخرى، مضيفا ان الأحوال الاقتصادية والتعليمية الان داخل الدولة في تقدم مستمر.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء

مجموعة إعلام المصريين تنهي الخلافات القضائية بين قناة النهار وريهام سعيد

الخطيب يغادر عزاء حازم ياسين قبل وصول مرتضى منصور

حبس عاطل متهم باغتصاب ابنة زوجته وهتك عرض أشقائها الثلاثة بالسيدة زينب

كارتيرون: انتظروا مفاجأة مدوية فى تشكيل الأهلى أمام النجمة غدا

الأهلي: لم يصلنا إخطار رسمي بفسخ عقد شركة ملابس فريق الكرة

تعيين رئيس وزراء إسرائيلي سابق في شركة لإنتاج المخدرات

نائب وزير التعليم يعلن 6 أخبار سارة للمعلمين

التعليم توقف وكيل إدارة مغاغة التعليمية عن العمل لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

ثروت سويلم يكشف حقيقه انسحاب بيراميدز من الدوري الممتاز

محمد صلاح يتسبب فى هجوم انجلترا على فيفا بعد اختيارات The Best

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

فيديو

أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية
ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو
شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي
محمد نبيل يشيد بالإقبال الجماهيري على مهرجان الجونة السينمائى..فيديو
أحمد موسي: كان من المخطط تقسيم مصر بعد 2011 وثورة يونيو أنقذت حضارة الدنيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟