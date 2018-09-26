أحمد موسى: الأعمال الإرهابية تمنع عودة السوريين إلى بلدهم

قال الإعلامي أحمد موسي، إن أبناء دولة سوريا لن يتمكنوا من العودة إليها بسبب استمرار الأعمال الإرهابية بداخلها.



وأضاف "موسي "، خلال برنامج "على مسئوليتي "،المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن القوات المسلحة المصرية استطاعت ان تحافظ على الدولة، ومواجهة الجماعات الإرهابية والحفاظ على أبناء الشعب.



وأكد" موسى" ان مصر تنعم بالاستقرار مقارنة بدول عربية أخرى، مضيفا ان الأحوال الاقتصادية والتعليمية الان داخل الدولة في تقدم مستمر.

