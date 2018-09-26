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أحمد موسى: اجتماع رؤساء العالم مع السيسي أغضب الجماعات الإرهابية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن خطة إسقاط الدولة المصرية، كانت تعتمد بشكل أساسي على حكم الإخوان والجماعة التنظيمية الإرهابية، مؤكدا أن الدول العربية التي سقطت حكمتها الجماعات الإرهابية، مثل تونس، اليمن، سوريا وليبيا، ولكن الشعب المصري لم يتحمل حكم جماعة إرهابية.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامجة"علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أن رؤساء العالم تجتمع الآن مع الرئيس السيسي، ما يدل على قوة الدولة المصرية، وهو ما يغضب الجماعة الإرهابية.

وأشار الإعلامي، إلى أن أصبحت نقطة مركزية حول العالم، بعد أن عادت إلي استقرارها الاقتصادي وحالة الأمن، الذي أعاد واجهة مصر في كافة أنحاء العالم.

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