هالة منصور: التعامل مع طفل الفيديو كان خاطئاً ونشره لا يستوجب عقاباً

أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، عضو نقابة الاجتماعيين، أن التعامل مع الطفل الذي ظهر بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس داخل إحدى المدارس كان خاطئًا، لأن الأطفال في حاجة دائمة للنوم والراحة والأكل والشرب والتريض وخلافه فإذا لم نستطع توفير ذلك لهم يمكن أن نستدعي ولي الأمر ونطلب منه أن يأخذ طفله للبيت.





وأضافت "منصور"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، كنت قبل 5 سنوات في زيارة لإحدى المدارس الحكومية بإحدى القرى ووجدت مدير المدرسة يقتطع غرفة بجانب الفصول بها "سجادة كبيرة" وحين سألته عن الغرفة قال إن الأطفال الصغار الذي يدرسون بمرحلة رياض الأطفال يحتاجون بين الحين والآخر للراحة والنوم وسعينا لتوفير ذلك لهم.



