وزارة الهجرة تحتفي بالمصريين الأرمن في فيلم حكاية ولاد البلد

بدأ احتفال وزارة الهجرة بالمصريين الأرمن ضمن المبادرة التي اطلقتها وزارة الهجرة "احنا المصريين الارمن" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ووزير المغتربين الارميني مخيتار هيرابتيان، وباقة من رجال الدولة وأعضاء امجلس النواب المصري وقادة الرأي البارزين وكذلك وفد ممثل عن الجالية الأرمينية التي تعيش في مصر، وذلك في المسرح القومي بمنطقة العتبة.





تضمن الحفل المقام حاليا بالمسرح القومي عرض فيلم عن المصريين الارمن وتاريخهم بمصر، ومدى حرص الارمن على نقل تاريخهم وعاداتهم للاجيال القادمة، بجانب حديثهم عن اول عملية انقاذ من الفرنسيين للارمن، مؤكدين انهم مصريين وارمنيين 100%.





وتأتي هذه الاحتفالية في ضوء الدور التاريخي لمصر في احتضان الجاليات من مختلف دول العالم، حيث تعاود مصر دورها بتلك المبادرة التي تحتفي فيها بالجالية الأرمينية التي تعيش على أرضها، مما سيسهم ذلك في تعزيز التعاون وترسيخ أهمية الدبلوماسية الشعبية لدعم جهود التنمية لكلا البلدين.





ويأتي الاحتفاء بالجالية الأرمينية التي عاشت في مصر لما تركته من بصمات مؤثرة في نسيج المجتمع المصري على مر العصور، وعلاقات الصداقة والتعاون على مختلف الأصعدة بين مصر وأرمينيا منذ قدم التاريخ والقائمة على أساس الاحترام المتبادل، في رسالة واضحة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وتحتضن الجميع على أرضها المباركة، ولم ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة لأشقائها.



