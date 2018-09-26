ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزارة الهجرة تحتفي بالمصريين الأرمن في فيلم حكاية ولاد البلد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
سعيد العربي- تصوير اشرف العمدة
بدأ احتفال وزارة الهجرة بالمصريين الأرمن ضمن المبادرة التي اطلقتها وزارة الهجرة "احنا المصريين الارمن" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ووزير المغتربين الارميني مخيتار هيرابتيان، وباقة من رجال الدولة وأعضاء امجلس النواب المصري وقادة الرأي البارزين وكذلك وفد ممثل عن الجالية الأرمينية التي تعيش في مصر، وذلك في المسرح القومي بمنطقة العتبة. 

تضمن الحفل المقام حاليا بالمسرح القومي عرض فيلم عن المصريين الارمن وتاريخهم بمصر، ومدى حرص الارمن على نقل تاريخهم وعاداتهم للاجيال القادمة، بجانب حديثهم عن اول عملية انقاذ من الفرنسيين للارمن، مؤكدين انهم مصريين وارمنيين 100%.

وتأتي هذه الاحتفالية في ضوء الدور التاريخي لمصر في احتضان الجاليات من مختلف دول العالم، حيث تعاود مصر دورها بتلك المبادرة التي تحتفي فيها بالجالية الأرمينية التي تعيش على أرضها، مما سيسهم ذلك في تعزيز التعاون وترسيخ أهمية الدبلوماسية الشعبية لدعم جهود التنمية لكلا البلدين.

ويأتي الاحتفاء بالجالية الأرمينية التي عاشت في مصر لما تركته من بصمات مؤثرة في نسيج المجتمع المصري على مر العصور، وعلاقات الصداقة والتعاون على مختلف الأصعدة بين مصر وأرمينيا منذ قدم التاريخ والقائمة على أساس الاحترام المتبادل، في رسالة واضحة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وتحتضن الجميع على أرضها المباركة، ولم ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة لأشقائها.

وتجدر الإشارة إلى أن فاعليات الاحتفاء بالجالية الأرمينية في مصر تستمر في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتتضمن عددًا من الأحداث الثقافية والفنية وكذلك زيارات لبعض الأماكن الدينية والتعليمية التي كانت بمثابة شاهد على إقامة الجالية الأرمينية في مصر، مثل بعض الكنائس والمدرسة الأرمينية في هليوبوليس، وبعض الأماكن في الإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمنطقة خان الخليلي وأهرامات الجيزة.

ترشيحاتنا

مع اقتراب الشتاء.. كيف تحمي طفلك من عدوى المدارس؟

ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو

مستشار أبومازن يكشف مفاجأة في خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الأمم المتحدة غدا

ميدو يوجه صدمة قوية لمحمد صلاح

Nokia 7.1 Plus يظهر للمرة الأولى..صور

مرتضى منصور يستقبل العزاء فى حازم ياسين من نجوم الرياضة والشخصيات العامة

شركة صلة تبدأ إجراءات فسخ عقد رعاية الأهلي

خبير عالمي: 6 كوارث تهدد مصر بسبب تغيرات المناخ

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

شاهد .. رئيس الوزراء يستقل قطار 982 الإسبانى إلى قنا..صور

سقوط هارب من حكم بالإعدام فى القاهرة

التموين تزف بشرى للمواطنين حول منظومة الخبز.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

فيديو

خبير طاقة يوضح جهود مصر لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.. فيديو
ملخص وأهداف مباراة أرسنال وبرينتفورد .. فيديو
أبوالغيط: إيران تفتخر بتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.. فيديو
فالنسيا يتقدم على سيلتا فيجو بهدف نظيف في الشوط الأول .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسى.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟