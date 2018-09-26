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رياضة

سيراميكا كليوباترا يكتسح القومي برباعية نظيفة فى كأس مصر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
عبدالله هشام
فاز فريق سيراميكا كليوباترا على فريق القومي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث في بطولة كأس مصر.

سجل الأهداف كل من شادي أبو حسين وبسام أبو حديد وحسني زكي ومحمد جمال.

بهذه النتيجة يصعد سيراميكا كليوباترا الي الدور التمهيدي الرابع ليلتقي منافسه إف سي مصر السبت المقبل في دور الـ 64 بكأس مصر.

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