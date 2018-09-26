أحمد موسى: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة الأقوى.. ومصر دولة مؤسسات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها أجندة محددة تتحرك وفقا لها.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أقوى الكلمات، والرئيس تحدث عن مشاكل العالم والمنطقة وطرح حلولا، وهذا لم يكن يحدث لولا ثورة 30 يونيو».



وأكد موسى أن مصر دولة مؤسسات، وليست دولة تدار بالحكم الفردي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي من أكثر الرؤساء الذين عقدوا لقاءات مع قادة العالم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.