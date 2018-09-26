ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الرئيس السيسي يشارك في حوار رفيع المستوى لتنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ .. ويؤكد: مصر ليست وحدها المتضررة.. قارتنا الإفريقية الأشد تضررا من بين جميع القارات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
آثار تغير المناخ لا تقتصر على نطاق جغرافي دون آخر
تنبهنا في مصر منذ فترة للآثار السلبية لتغير المناخ

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ، الذى عقد تحت عنوان "نحو مؤتمر الدول الأطراف الرابع والعشرين وما بعده".

ووجه الرئيس السيسي في البداية الشكر إلى السكرتير العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على مبادرته بالدعوة لهذا اللقاء التشاوري، إعدادًا للقمة المرتقبة المقرر عقدها العام المقبل، لتنسيق المواقف وحشد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بالغة الخطورة.

واضاف الرئيس انه لعله لن يكون من قبيل المبالغة، القول بأنه من بين القائمة الطويلة من التحديات التي تواجه عالمنا، فإن تغير المناخ يُعد أوسعها نطاقًا، وأكثرها إلحاحًا وحاجة للتحرك العاجل. فآثار تغير المناخ لا تقتصر على نطاق جغرافي دون آخر، ولن يقتصر التضرر منها على مستوى اقتصادي دون غيره، فالكل معرض دون استثناء لتحمل الثمن الباهظ، لذلك فعلينا العمل جميعًا على رفع الوعي بهذه القضية، وحشد الدعم لها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في جهود التوصل لحلول خلاقة، بحيث تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية قبل نهاية القرن الحالي إلى أقل من درجتين مئويتين، قياسًا بالفترة ما قبل الثورة الصناعية، مع العمل على رفع الطموح في هذا الخصوص لبلوغ هدف الدرجة والنصف مئوية.

وتابع الرئيس: "من هنا، يأتي تمسكنا في مفاوضات تفعيل اتفاق باريس بصفتنا الوطنية – وأيضًا كرئاسة لمجموعة السبعة والسبعين والصين، فضلًا عن رئاستنا لمجموعة المفاوضين الأفارقة – بضرورة التوصل لصفقة متكافئة وعادلة، تتسق مع وتحفظ التوازن الذي عكسه اتفاق باريس بين كلٍ من الإجراءات المطلوبة والدعم المتوفر.

وفى هذا المقام نشير مجددًا إلى ترحيبنا بالأفكار البناءة، الرامية لحشد التمويل من مصادر غير حكومية، إلا أننا في الوقت ذاته ننبه إلى أهمية عدم تحميل دولنا النامية أعباء إضافية جراء ذلك، أو التوسع في الاعتماد على القروض التجارية أو غيرها من أدوات تمويلية، قد يترتب عليها تفاقم في أعباء المديونية على الدول النامية".

واشار الرئيس السيسي الي اننا في مصر تنبهنا منذ فترة للآثار السلبية لتغير المناخ، سواء فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تهدد دلتا نهر النيل بسبب ارتفاع منسوب البحر المتوسط وازدياد ملوحة التربة، فضلًا عن الآثار المحتملة لتغير المناخ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين عبر آلاف السنين، كما نشهد ظواهر غير معهودة ومتزايدة في القسوة وفي الوتيرة على السواء في شكل عواصف ترابية وتزايد في التصحر وموجات من السيول، وكذلك تأثّر الحياة البرية والبحرية وتنوعنا البيولوجي سلبًا بالتغير والتقلب الذى نشهده في الظواهر المناخية.

وأكمل: "ورغم احتياجنا الملح لمصادر متنوعة وغير مكلفة من الطاقة لدفع جهودنا التنموية، فقد خطونا خطوات هامة على طريق الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما اتخذنا القرار الصعب بالخفض التدريجي للدعم الحكومي على الوقود الأحفوري، ونفذنا العديد من المشروعات الرامية لتقليل الانبعاثات الكربونية".

واوضح ان مصر ليست وحدها في التضرر من هذا كله، فقارتنا الإفريقية تُعد ربما الأشد تضررًا من بين جميع القارات بهذه الظاهرة، على الرغم من كونها الأقل إسهامًا في مسبباتها، ولذلك فقد شاركت بصفتي رئيسًا للجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ في مؤتمر باريس عام 2015، وأسهمنا قدر استطاعتنا في التوصل إلى التوافق الصعب الذي تحقق حينذاك، كما حرصنا على الإسهام في الجهد الدولي، باطلاق مبادرتين إفريقيتين مهمتين، تتناول إحداها موضوع الطاقة المتجددة والأخرى موضوع التكيف في إفريقيا.

واختتم كلمته قائلا: "أود أن أؤكد قناعتنا الراسخة بإمكانية التوصل لحلول لمشكلاتنا هذه، حال توافرت الإرادة السياسية لذلك، كما أن النجاح في جهودنا يتوقف بالكامل على قناعة كل الأطراف الدولية، حكومات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال وباحثين ومبتكرين وغيرهم، بأن مستقبل هذا العالم الذي نعيش فيه يتوقف على صدق تعاونهم وتكامل جهودهم، فالالتزام كبير، والخطر أقرب مما نتخيل، وبالتالي فعلينا جميعًا تحمل مسئولياتنا أمام الأجيال المقبلة.

كما أؤكد لكم "سعادة السكرتير العام، استعدادنا الكامل للتعاون معكم في تحرككم الهادف لحشد الجهود في هذا الخصوص، وعلى رأس ذلك ما يخص القمة التي تعتزمون الدعوة لها عام 2019، والتي سيسعدنا الإسهام فيها بكل إيجابية وبروح التعاون مع كافة الشركاء".

ترشيحاتنا

النيابة العامة تعاين موقع معركة بدر وتأمر بتشريح جثمانيّ المتوفييَن

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

كارتيرون: انتظروا مفاجأة مدوية فى تشكيل الأهلى أمام النجمة غدا

مأذون تحت الماء.. مصري يعقد قرانه على بريطانية في أعماق البحر .. فيديو و صور

حكاية عبير.. تحملت شلل زوجها وإدمانه للاستروكس فكانت نهايتها الانتحار.. وآخر كلماتها: الحقوني هيموتني.. وطفلتها تلقي بنفسها من الطابق الخامس.. صور

عرض أغلى حذاء نسائي في العالم للبيع مقابل 17 مليون دولار .. فيديو

بالفيديو.. وزير الدفاع يتفقد الأنشطة التدريبية لقوات التدخل السريع ويشارك في طابور سير

حبس عاطل متهم باغتصاب ابنة زوجته وهتك عرض أشقائها الثلاثة بالسيدة زينب

أحمد موسى: مصر واجهت مخططات لمنع حضورها اجتماع الأمم المتحدة

رانيا محمود ياسين : لم أقلق من مناقشة قضية الإلحاد فى نصيبي وقسمتك

التموين تزف بشرى للمواطنين حول منظومة الخبز.. صور

وزير الدفاع: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

فيديو

ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو
شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي
محمد نبيل يشيد بالإقبال الجماهيري على مهرجان الجونة السينمائى..فيديو
أحمد موسي: كان من المخطط تقسيم مصر بعد 2011 وثورة يونيو أنقذت حضارة الدنيا
ليفركوزن يهزم دوسلدورف بثنائية في خامس جولات البوندزليجا الألماني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟