رئيس الوزراء: الانتهاء من 278 مشروعا بإجمالي 5.5 مليار جنيه بسوهاج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري والذي تم توقيعه أمس يعد نقطة مضيئة نظرًا لكون الصفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، موضحًا أنه من المقرر أن يتم تخصيص 70% من تلك العربات في الصعيد وتشتمل الصفقة لأول مرة على 500 عربة درجة ثالثة مكيفة".





وقال "مدبولى"، عقب عقب جولته بمحافظة سوهاج، حيث توجه إلى ديوان عام المحافظة، وعقد لقاء بالقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، بحضور وزيري النقل والتنمية المحلية، والمحافظ، إننا "نقدر التحديات التي تواجهها الإصلاحات الاقتصادية وأثرها علي المواطن"، مشددًا علي ضرورة أن تسهم برامج الحكومة في شعور المواطن بتحسن، خاصة من خلال الخدمات اليومية التي يتعامل معها، ولذلك تحرص الحكومة علي حل المشكلات والتغلب علي التحديات وتذليل العقبات التي تواجه مختلف المشروعات القومية وخاصة المتعثرة، التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.





وأوضح رئيس الوزراء،، أنه تم الانتهاء من 278 مشروعًا بإجمالي استثمارات 5.594 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 مشروعًا مشتركًا مع محافظات أخرى بإجمالي استثمارات 64090 مليون جنيه و731,6 مليون دولار و134,3 مليون يورو، ومن أهم تلك المشروعات المنفذة متحف سوهاج القومي الذي تم الانتهاء من تنفيذه في إبريل 2018 بتكلفة تقدر بـ100 مليون جنيه، ومشروع محور جرجا علي النيل الذي تم الانتهاء من تنفيذه في إبريل 2017 بتكلفة تقدر بـ497 مليون جنيه، ومشروع إسكان مدينة سوهاج الجديدة (7200 وحدة) والذي تم الانتهاء من تنفيذه في يونيو 2017 بتكلفة 936 مليون جنيه.





وأضاف انه جار تنفيذ 176 مشروعًا بإجمالي استثمارات 6708 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 56 مشروعًا مشتركًا مع محافظات أخرى بإجمالي استثمارات 24789,3 مليون جنيه و95 مليون دولار و98,2 مليون يورو، منوهًا إلى أنه من المخطط تنفيذ 207 مشروعات بإجمالي استثمارات 2477 مليون جنيه، بالإضافة إلى 22 مشروعًا مشتركًا مع محافظات أخرى بإجمالي استثمارات 4060 مليون جنيه. ومن أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة إنشاء 2352 وحدة سكنية بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة مالية تصل إلى 317,52 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه سوهاج غرب بتكلفة مالية تصل إلى 165 مليون جنيه، وتطوير الكورنيش الغربي بتكلفة مالية تصل إلي 184,84 مليون جنيه.





واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب نواب البرلمان عن المحافظة، والتي شملت ضرورة الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء، والطرق، والتأكد من توافر الأعداد اللازمة من الكوادر البشرية خاصة من المدرسين في قطاع التعليم والأطباء في قطاع الصحة.





وردًا على ما اثاره النواب من مشاكل في قطاع النقل والطرق خاصة في طريق أسيوط-سوهاج، أكد وزير النقل أن هناك توجيهات صدرت من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير هذا الطريق الذي يتم بتكلفة مالية تقدر بنحو 1,25 مليار جنيه في يونيو المقبل بدلًا من نهاية عام 2019.





وفيما يخص طريق سوهاج-الوادي الجديد الذي يبلغ طوله 150 كم ويتم بتكلفة مالية تقدر بنحو 1,2 مليار جنيه، أوضح الوزير أنه سيتم البدء في تنفيذه في مطلع يوليو 2019.





وأشار إلى انه جار استكمال الأعمال بكوبري طما ومتوقع الانتهاء منه في 30 يونيو 2019.





وأما ما يتعلق بكوبري جرجا فأوضح أنه جار الانتهاء من نقل المرافق ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول مطلع إبريل 2019.





وعقب مسئولو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على ما أثاره النواب، بشأن عدد من مشروعات الصرف الصحي، مؤكدين أنه يتم توفير الأراضي اللازمة لها حاليا، كما أكدوا جودة المياه المنتجة، طبقا للتحاليل التي يتم إجراؤها دوريا، مضيفين أن هناك عددا من مشروعات الصرف ومياه الشرب سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي، وستساهم في تحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.





وفي ختام الاجتماع، أكد "مدبولي" أن كل المطالب التي تم طرحها ستكون ضمن أجندة اهتمامات الحكومة، حيث سيتم دراستها، وسيكون هناك متابعة للتنفيذ وفقًا للأولويات، وفي حدود الإمكانيات والموارد المتاحة.





وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، صرح رئيس الوزراء بأن الزيارة جاءت لمتابعة المشروعات المنفذة في مختلف المجالات في محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أهمية الاعتراف بالتحديات والمشاكل التي نواجهها في مختف القطاعات حتى يتسنى لنا مواجهتها والتغلب عليها، ويأتي ذلك في إطار مسار الشفافية الذي تتبعه الحكومة لإيضاح الحقيقة للرأي العام والتواصل مع المواطنين.





وأشاد "مدبولي"، بمختلف المشروعات التي تم تفقدها خلال الزيارة والتي تسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق الأمن الغذائي للمحافظة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج لوضع خطة عمل واضحة لإحيائها وتوسعاتها وتدعيمها خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلي حجم الإنجاز الكبير الذي حدث في مدينة سوهاج الجديدة خلال السنوات الأربع الأخيرة وهو ما يعد طفرة كبيرة، يجب أن يعقبها تحفيز السكان علي الإقبال عليها والسكن بها من خلال توفير مقار لمختلف المصالح الحكومية للتسهيل علي المواطنين، ووسائل الانتقال اللازمة بين سوهاج القائمة وسوهاج الجديدة.





وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق مع نواب المحافظة في ظل وجود تحديات في قطاع الصحة على ضرورة التركيز على تطوير المستشفيات في محافظة سوهاج بشكل تدريجي وتوجيه الموارد المتاحة إلى 2 أو 3 مستشفيات سنويًا وليس ستة مستشفيات في وقت واحد مثلما حدث وذلك لضمان استمرارية وتوافر الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون وتفادي توقفها بشكل جزئي.





وحول الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة حتي 30 يونيو 2018، أشار "مدبولى"، في تصريحات صحفية، إلي أن إجمالي عدد المشروعات بالمحافظة 661 مشروعًا بإجمالي استثمارات نحو 14٫8 مليار جنيه، بالإضافة إلي 136 مشروعًا مشتركًا مع محافظات أخرى (مد شبكات الجهد العالي المتوسط والمنخفض بقطاع الكهرباء وتنفيذ شبكات الطرق بقطاع النقل والمشروع القومي لعلاج فيروس سي بقطاع الصحة وتنفيذ المشروع القومي لإقامة ملاعب نجيل صناعي بالمنشآت الشبابية والرياضية بقطاع الشباب والرياضة والمشروع القومي للتضامن الاجتماعي) وذلك بإجمالي استثمارات تزيد على 9 مليارات جنيه، و826,63 مليون دولار و 232,54 مليون يورو.



