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فن

رانيا يوسف توجه رسالة قوية لمتابعيها بسبب الهجوم على صورها

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة قوية لمتابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب بعض التعليقات غير اللائقة التي تلقتها بسبب صورها المنشورة على صفحتها فى الفترة الأخيرة. 

وقالت رانيا: "الأشخاص الذين يردون بطريقة سيئة أو لديهم تعليق سيئ سيتم حظرهم والإبلاغ عنهم .. ويجب أن يبدأ الناس بالنمو الفكرى"، موضحة أنها لا ترتدى أى شيء كاشف، على حد وصفها وطلبت من متابعيها اذا كان لديهم تعليقات سيئة الاحتفاظ بها لأنفسهم.

يُذكر أن رانيا يوسف تتواجد حاليًا بمهرجان الجونة السينمائى حيث حرصت على أن تتابع فعاليات المهرجان وفور عودتها تكمل تصوير دورها فى فيلم "عش الدبابير" الذى يتبقى لها يوم تصوير واحد.
رانيا يوسف توجه رسالة قوية لمتابعيها بسبب الهجوم على صورها

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