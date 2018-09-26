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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: لم نر مؤشرات على نية إيران إغلاق مضيق هرمز

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:28 م
جيم ماتيس وزير الدفاع
جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي
رويترز
قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأربعاء إنه لم ير مؤشرات على أن إيران تنوي إغلاق مضيق هرمز.

وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان يرى أي مؤشرات على نية إيران إغلاق مضيق هرمز أو يرى أي تحركات لسفن أو بطاريات صواريخ رد ماتيس قائلا "لا".

كانت إيران قالت إنها إذا لم تتمكن من بيع نفطها بفعل الضغط الأمريكي فعندئذ لن يكون متاحا لأي دولة في المنطقة أن تفعل ذلك أيضا مهددة بإغلاق مضيق هرمز الممر الاستراتيجي الذي يربط دول الخليج المنتجة للخام بالعالم.

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