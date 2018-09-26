شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" يقوم فيه بالغناء فى حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمى حيث قدم أغنيته الأولى "أفضل كارت".





وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: "مبروك صديقي المخرج بيتر ميمي.. فرح أخوك كان جميل.. ربنا يسعدكم دايمًا"، ولفت رمضان الأنظار إليه خلال الأغنية وتلقى عديدا من التعليقات الإيجابية على الفيديو.





يُذكر أن محمد رمضان عرض له فيلم "الديزل" فى موسم عيد الأضحى الماضى وشاركه البطولة فيه هنا شيحة وياسيمن صبرى وإخراج كريم السبكى وجاء الفيلم فى المركز الثالث من حيث الإيرادات.