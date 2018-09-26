ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" يقوم فيه بالغناء فى حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمى حيث قدم أغنيته الأولى "أفضل كارت". 

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: "مبروك صديقي المخرج بيتر ميمي.. فرح أخوك كان جميل.. ربنا يسعدكم دايمًا"، ولفت رمضان الأنظار إليه خلال الأغنية وتلقى عديدا من التعليقات الإيجابية على الفيديو.

يُذكر أن محمد رمضان عرض له فيلم "الديزل" فى موسم عيد الأضحى الماضى وشاركه البطولة فيه هنا شيحة وياسيمن صبرى وإخراج كريم السبكى وجاء الفيلم فى المركز الثالث من حيث الإيرادات.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يتلقى خطابات من 3 أندية سعودية

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية الليلة

ثروت سويلم يكشف حقيقه انسحاب بيراميدز من الدوري الممتاز

بعد رحيل سهير فخرى حماة رانيا فريد شوقى.. جمالها أدخل زوجها مستشفى الأمراض النفسية

سر رفض ترامب لشرب الكحول بالأمم المتحدة واستبداله بمشروب غازي

راكب يحاول فتح باب الطائرة في الجو

3 خطوات لتغيير محافظة صرف الخبز على بطاقتك التموينية عبر الإنترنت.. صور

روحاني يتجاهل الإجابة عن سؤال محرج لصحفي من BBC

نائب وزير التعليم يعلن 6 أخبار سارة للمعلمين

عرض أغلى حذاء نسائي في العالم للبيع مقابل 17 مليون دولار .. فيديو

أحمد موسى: مصر واجهت مخططات لمنع حضورها اجتماع الأمم المتحدة

ميدو يسخر من مجدي عبد الغني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

فيديو

ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو
شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي
محمد نبيل يشيد بالإقبال الجماهيري على مهرجان الجونة السينمائى..فيديو
أحمد موسي: كان من المخطط تقسيم مصر بعد 2011 وثورة يونيو أنقذت حضارة الدنيا
ليفركوزن يهزم دوسلدورف بثنائية في خامس جولات البوندزليجا الألماني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟