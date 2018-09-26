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طارق سليمان يكشف الهدف من إنشاء النادى الثقافى المصرى الأمريكى

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس طارق سليمان رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، إن الهدف من إنشاء النادى ربط الثقافة بين مصر وأمريكا، و العمل على تعريف المجتمع الأمريكى بالحضارة المصرية وذلك عن طريق الرحلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة فى مصر المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى كمال ماضى، أن النادي يقوم بعملية الرد على أى ادعاءات تصدر فى المواقع الامريكية ضد مصر.

وأشار إلى أن جميع أعضاء النادى متطوعون للعمل من اجل مصر، ان الجميع يحب مصر من القلب ولذلك الجميع متواجد فى الشوارع من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الظروف الجوية الصعبة الموجودة فى نيويورك.

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