وزيرة الهجرة: المصريون الأرمن سيتبرعون بمليون جنيه للمستشفى الأميرى بالإسكندرية

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها للاحتفال بالجالية الأرمينية فى مصر ، موجهه التحية لوزير المغتربين الأرمينى مخيتار هايرابتيان، قائلة :" شاب وشجاع زار سوريا للقاء الجالية قبل وصوله لمصر ".



ووجهت وزيرة الهجرة كلمته لوزير المغتربين الأرميني، خلال احتفالية الجالية المصرية الأرمينية تحت شعار "احنا المصريين الأرمن" ، قائلة :" احنا معندناش جالية أرمينية احنا عندنا مصريين أرمن جزء أصيل مننا "، مؤكدة أن المصريين الأرمن أحيوا الحياة الثقافية والفنية والرياضية وهم جزء لا يتجزأ من الوطن مصر، موجها التحية للفنانين فيروز ونيلى ولبلبله وانوشكا.



وكشف وزيرة الهجرة أن المصريين الأرمن قرروا التبرع بمليون جنيه لصالح المستشفى الاميرى بالإسكندرية كمبادرة منهم تعبيرا عن حبهم لوطنهم الثانى مصر،مؤكدة أن مصر ذو طابع خاص فيها كل المغتربين بيعيشوا كجزء منها .



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على أن المصريين الأرمن جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري ولعبوا دورًا هامًا في تاريخ مصر الحديث ومازالوا يساهمون حتى هذا اليوم بشكلٍ مهم في توطيد العلاقات بين البلدين، لذلك لا بد من تسليط الضوء على إسهاماتهم ومدى ارتباطهم بمصر واسترجاع ذكرياتهم فيها.



