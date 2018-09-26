ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:32 م
البنك المركزي البحريني
البنك المركزي البحريني
رويترز
قال البنك المركزي البحريني اليوم الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة.

كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25 بالمئة من اثنين بالمئة، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25 بالمئة من ثلاثة بالمئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25 بالمئة من أربعة بالمئة.

جاء تحرك البنك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ترشيحاتنا

سقوط هارب من حكم بالإعدام فى القاهرة

ثروت سويلم يكشف حقيقه انسحاب بيراميدز من الدوري الممتاز

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء

عبدالمنعم السعيد يكشف طبيعة تنازلات طلبها ترامب من إسرائيل

أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية

خالد الدرندلي يكشف سر 8 مواد خاصة بالاستثمار في لائحة الأهلي

سر رفض ترامب لشرب الكحول بالأمم المتحدة واستبداله بمشروب غازي

الأهلي: لم يصلنا إخطار رسمي بفسخ عقد شركة ملابس فريق الكرة

5 معلومات هامة عن أكبر مكتبة مصرية قبطية في العالم

لهذا السبب قُتل مدير كهرباء وعدد من الموظفين في السعودية بطريقة بشعة.. صور

اتحاد الكرة: ليس من اختصاصنا تحديد بديل الأهلي في السوبر المصري السعودي

حبس عاطل متهم باغتصاب ابنة زوجته وهتك عرض أشقائها الثلاثة بالسيدة زينب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

فيديو

حسب الله: مجلس النواب يبحث إصدار قانون إجراءات جنائية جديد
أنام ربع ساعة بس.. التعليم تكشف آخر تفاصيل أزمة الطفل الباكى.. فيديو
أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية
ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو
شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟