المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

قال البنك المركزي البحريني اليوم الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة.



كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25 بالمئة من اثنين بالمئة، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25 بالمئة من ثلاثة بالمئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25 بالمئة من أربعة بالمئة.



جاء تحرك البنك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.