ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تفاصيل احتفالية المتحف الإسلامي برأس السنتين الهجرية والقبطية السبت المقبل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:22 م
د.ممدوح عثمان مدير
د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي
علاء المنياوي
يحتفل المتحف الإسلامي بالتعاون مع متحف الفن القبطي بتوافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية السبت المقبل، وذلك تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف.

من جانبه قال د. ممدوح عثمان، مدير عام المتحف الإسلامي: بدأت الاحتفالات 12 سبتمبر الحالي بالمتحف القبطي بإقامة معرض مؤقت للآثار من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بعنوان "معا نحتفل.. توت ومحرم" ومعرض للوحات فوتوغرافية للفن الإسلامي.

وتابع: تتواصل الاحتفالات السبت القادم، حيث تقام الاحتفالية بالمتحف الإسلامى، وتتضمن العديد من الفقرات منها معرض مؤقت يضم 15 تحفة من مقتنيات المتحف القبطى ومعرض للوحات من الفن التشكيلي مستوحاة من الفن القبطي والإسلامي.

كما سيقام معرض للحرف التراثية ناتج الورش التعليمية التى تمت إقامتها بالمتحف الإسلامي، وسيتم تسليم شهادات للطلبة الذين تم اجتيازهم الدورة التدريبية التي أقيمت بالمتحف في يوليو الماضي وعددهم 160 متدرباً.

وأضاف: ويقام على هامش المعرض العديد من الفقرات الفنية منها فقرة لكورال ترانيم مسيحية وفقرة الغناء العربى لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة شبرا وذلك بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء

مع اقتراب الشتاء.. كيف تحمي طفلك من عدوى المدارس؟

طاهر أبو زيد ومصطفى عبده وشطة في عزاء عادل هيكل ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية الليلة

حازم ياسين.. الخطيب ومجلس إدارة الأهلي يقدمون العزاء في أمين صندوق الزمالك

بعد رحيل سهير فخرى حماة رانيا فريد شوقى.. جمالها أدخل زوجها مستشفى الأمراض النفسية

ميدو يوجه صدمة قوية لمحمد صلاح

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

التعليم تعاقب المسئولين عن فيديو التلميذ الباكي

عبدالمنعم السعيد يكشف طبيعة تنازلات طلبها ترامب من إسرائيل

الخطيب يغادر عزاء حازم ياسين قبل وصول مرتضى منصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

فيديو

حسب الله: مجلس النواب يبحث إصدار قانون إجراءات جنائية جديد
أنام ربع ساعة بس.. التعليم تكشف آخر تفاصيل أزمة الطفل الباكى.. فيديو
أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية
ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو
شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟