تفاصيل احتفالية المتحف الإسلامي برأس السنتين الهجرية والقبطية السبت المقبل

يحتفل المتحف الإسلامي بالتعاون مع متحف الفن القبطي بتوافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية السبت المقبل، وذلك تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف.





من جانبه قال د. ممدوح عثمان، مدير عام المتحف الإسلامي: بدأت الاحتفالات 12 سبتمبر الحالي بالمتحف القبطي بإقامة معرض مؤقت للآثار من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بعنوان "معا نحتفل.. توت ومحرم" ومعرض للوحات فوتوغرافية للفن الإسلامي.





وتابع: تتواصل الاحتفالات السبت القادم، حيث تقام الاحتفالية بالمتحف الإسلامى، وتتضمن العديد من الفقرات منها معرض مؤقت يضم 15 تحفة من مقتنيات المتحف القبطى ومعرض للوحات من الفن التشكيلي مستوحاة من الفن القبطي والإسلامي.





كما سيقام معرض للحرف التراثية ناتج الورش التعليمية التى تمت إقامتها بالمتحف الإسلامي، وسيتم تسليم شهادات للطلبة الذين تم اجتيازهم الدورة التدريبية التي أقيمت بالمتحف في يوليو الماضي وعددهم 160 متدرباً.



