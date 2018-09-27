إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نواب: مكلف ماديا ويصعب تطبيقه على أرض الواقع.. ومقدم المقترح: يسهل في إجراءات تمويل الشباب وتيسير في الضمانات

مقدم المقترح: تفعيل لمبادرة الـ 200 مليار جنيه للبنك المركزي

برلمانيون: أكثر من 350 ألف عميل استفاد من مبادرة البنك المركزي إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فكرة صعبة ومكلفة





كشف النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن تفاصيل مقترح إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة البنوك العاملة، معتبرا أن ذلك تفعيلا لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ200 مليار جنيه.





وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إنشاء البنك، أن يتم تجميع البنوك في بنك واحد، لتكون جهة التمويل المباشرة، وتعود إليه الفائدة، لتسهيل الإجراءات لتمويل المشروعات الصغيرة، من خلال إنشاء فروع بالمدن والقرى وكافة ربوع الجمهورية، موضحا إنه سيتم إنشاء شركتان لضمان مخاطر الائتمان، إحداهما بالقاهرة لخدمة محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، والآخر بالإسكندرية لخدمة محافظات الدلتا.





تابع: "كما سيتم إنشاء شركة خاصة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات بالتعاون مع الجامعات، بمختلف القطاعات الاستثمارية "السياحة - النقل - العمل الحر"، حيث يحصل المتقدم للحصول على التمويل، على دراسة جدوى جاهزة الدراسة"، موضحا أنه سيحصل على التمويل دون ضمانات، حيث الضمانات الأساسي للمشروع هو المشروع ذاته ودراسة الجدوى.





وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية، إن هذه الفكرة بمثابة فرصة عمل حقيقية للشباب.





ومن جانبه، أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن فكرة إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون صعبة ومكلفة، مضيفا إنه من الأفضل تكليف بنكي مصر والأهلي بإنشاء مكاتب إدارية بفروع البنوك تختص بمتابعة مبادرة الـ200 مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وقال الجوهري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك تخوفات بشأن عدم وصول الاقتراض لمستحقيه، والحصول على ميزة الفائدة الـ5% في غير وجهتها، وأن يستفيد بها أًصحاب مشروعات قائمة، موضحا أنه في المقابل هناك تخوفات من البنوك من عدم وجود ضمانات لاستيراد قيمة القرض، لذا فهي تصعب الشروط على المقترضين.





تابع: "كما يجب على المحليات بتسهيل إجراءات التراخيص وتوفير أماكن المشروعات، وعلى البنوك لتسهيل عمليات الاقتراض"، موضحا إنه حتى الآن لم نتعرف على مقدار المبالغ التي تم إخراجها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





ولفت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن الحديث عن إنشاء شركات للتأمين على المخاطر وإعداد دراسات الجدوى ستكون تكاليفها باهظة، موضحا أن الحكومة لا تستطيع إدارة شركاتها القائمة فكيف ستقوم بإنشاء شركات جديدة، كما إنه يوجد شركات كشركة مصر للتأمين لم تستغل".





فيما أكد النائب عمر مصيلحي، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أن دعم المشروعات الصغيرة مطلوب خلال الفترة المقبلة، معتبرا أنها قاطرة التنمية للاقتصاد، وربطها بالصناعات سيغني عن الاستيراد ويقلل فاتورة استهلاك الدولار.





وأضاف مصيلحي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك تقصيرا تجاه المشروعات الصغيرة، حيث تحتاج إلى التسريع في إجراءات تمويل الشباب لدعم مشروعاتهم.





وأوضح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة مكلفة ماديا وتستغرق وقت أطول، موضحا أنه من الأفضل العمل على تطوير ودعم الجهات التي تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة، وحال عجزها من الممكن النظر في فكرة إنشاء بنك متخصص.



