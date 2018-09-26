أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية

قال الإعلامي أحمد موسي ، أن اعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ورؤساء الشركات، أشادوا بتقدم الاقتصاد المصري وعودة الأمن أثناء لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي .



وأضاف أحمد موسي عبر برنامج "علي مسئوليتي "المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ان الاستثمارات الامريكية ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان جميع أعضاء الغرفة التجارية وكبرى الشركات، حريصون على افتتاح 50 شركة داخل الدولة المصرية.



وأكد موسى أن عودة الأمن وانطلاق شبكة الطرق العالمية بمصر وغيرها من المشروعات العالمية لفتت نظر العالم إلينا من جديد.

