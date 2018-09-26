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برلمان

ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء بنك للمغتربين.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:27 م
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي
القسم السياسي
تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بمشروع قانون لإنشاء بنك للمغتربين.

ويضم القانون المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية 8 مواد.

وينص القانون على إنشاء بنك للمغتربين برأس مال 2 مليار دولار ويساهم في الإنشاء ورأس المال البنوك الوطنية، ويكون للبنك فروع متعددة في البلاد التي يتواجد فيها جاليات مصرية كبيرة وخاصة دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.

كما ينص القانون على أن يخضع البنك لقانون البنوك المصرية، كما يجوز مساهمة المصريين في الخارج في رأس المال حال طرحه في البورصة.
ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء بنك للمغتربين.. صور
ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء بنك للمغتربين.. صور
ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء بنك للمغتربين.. صور
ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء بنك للمغتربين.. صور

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