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خلال زيارته لقوات التدخل السريع .. وزير الدفاع يُحذر من حروب الجيل الرابع ويؤكد: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
القائد العام  ... 
يشارك فى تنفيذ طابور سير ويتابع إجراءات طابور اللياقة البدنية
يتابع عرضا تقديميا للإمكانيات القتالية والأنشطة التدريبية لقوات التدخل السريع
يشيد بدور أبطال التدخل السريع في محاربة الإرهاب بسيناء
يطالب بتحري الدقة والحذر فى الحصول على المعلومات فى ظل الشائعات وحروب الجيل الرابع
و .. بالإهتمام بالحالة الإدارية للمقاتلين وتعظيم الإستفادة من ملكاتهم وقدراتهم

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الأنشطة التدريبية لقوات التدخل السريع ذات التشكيل الخاص ، والذى يأتى فى إطار المتابعة الدقيقة لمستوى الكفاءة البدنية والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة.

وشارك القائد العام مقاتلي التدخل السريع فى تنفيذ طابور سير والذى يعد من التدريبات البدنية الشاقة التي ينفذها رجال القوات المسلحة دوريًا، كما تابع إجراءات طابور اللياقة البدنية التي أظهرت ما يتمتع به رجال التدخل السريع من لياقة بدنية عالية تمكنهم من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وأشاد القائد العام بالجهد المبذول فى التدريب للارتقاء بالفرد المقاتل بما يتناسب مع التكليفات والواجبات الخاصة التي تنفذها قوات التدخل السريع كما استمع إلى عرض تقديمى تضمن الإمكانيات القتالية والأنشطة التدريبية التى نفذتها قوات التدخل السريع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التدريب القتالى هو المهمة الرئيسية للقوات المسلحة التى تكفل لها القوة والقدرة على مواجهة التهديدات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.

والتقى القائد العام بقادة وضباط وصف وجنود قوات التدخل السريع وشاركهم تناول وجبة الإفطار، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال التدخل السريع مشيدًا بدورهم البطولي خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018" بالتعاون مع كافة الوحدات والتشكيلات لمكافحة الإرهاب البغيض، وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وطالبهم بضرورة تحرى الدقة والحذر فى الحصول على المعلومات فى ظل الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك فى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.

مؤكدًا على الثقة فى قدرة الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة فى تخطى الظروف الإقتصادية الحالية والنهوض بالوطن فى كافة المجالات فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها القيادة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية ، معربًا عن اعتزازه بهم ، مؤكدا أنهم أحد أهم الدروع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة فى حماية أمن الوطن وصون مقدساته.

وأشار القائد العام إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كافة التشكيلات والوحدات وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية التى تواكب أحدث النظم العالمية ، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بالحالة الإدارية للمقاتلين وتعظيم الإستفادة من ملكاتهم وقدراتهم ، مطالباُ بالاستمرار فى بذل الجهد والتدريب الجاد والإستغلال الأمثل للأسلحة والمعدات وتطوير وتحديث أساليب الإستخدام بطريقة غير نمطية لمواجهة العدائيات المحتملة والعمل بروح الفريق وصولًا لأعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من الوفاء بالمهام الوطنية التى كلفهم بها شعب مصر العظيم.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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