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أخبار العالم

قوات الجيش والشرطة بالمالديف تؤيد فوز زعيم المعارضة بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:35 م
إبراهيم محمد صليح
إبراهيم محمد صليح زعيم المعارضة
رويترز
قالت قوات الجيش والشرطة في المالديف اليوم الأربعاء إنها ستؤيد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها زعيم المعارضة إبراهيم محمد صليح على الرئيس الحالي عبدالله يمين.

جاء بيانا الشرطة والجيش بعدما قال رئيس لجنة الانتخابات إن حزب يمين طلب تأجيل إعلان النتيجة النهائية.

وكان يمين أقر يوم الاثنين الماضي بهزيمته في الانتخابات التي جرت في اليوم السابق.

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