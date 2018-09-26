قوات الجيش والشرطة بالمالديف تؤيد فوز زعيم المعارضة بالانتخابات الرئاسية

قالت قوات الجيش والشرطة في المالديف اليوم الأربعاء إنها ستؤيد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها زعيم المعارضة إبراهيم محمد صليح على الرئيس الحالي عبدالله يمين.



جاء بيانا الشرطة والجيش بعدما قال رئيس لجنة الانتخابات إن حزب يمين طلب تأجيل إعلان النتيجة النهائية.



وكان يمين أقر يوم الاثنين الماضي بهزيمته في الانتخابات التي جرت في اليوم السابق.