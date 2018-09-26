الصين تهنئ رئيس المالديف الجديد بالفوز في الانتخابات

هنأت الصين اليوم الثلاثاء رئيس المالديف الجديد زعيم المعارضة إبراهيم محمد صليح بالفوز في الانتخابات التي خاضها ضد منافسه الرئيس عبد الله يمين في الأسبوع الحالي.



أدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية بهذا التصريح في إفادة صحفية يومية في بكين.



وأقر الرئيس عبد الله يمين، الذي عزز علاقات بلاده مع الصين والسعودية، بالهزيمة بعدما أعلنت لجنة الانتخابات فوز صليح في الانتخابات الذي أجريت يوم الأحد بفارق 16.7 بالمئة.



وقبل الانتخابات قالت المعارضة إنها ستراجع الاستثمارات الصينية لأسباب منها القلق بشأن شروطها بعدما نبه خبراء إلى أن المالديف تواجه خطر السقوط في فخ ديون.