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فن

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنانة جميلة عوض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى حيث ترتدى فيه بليزر فضى قصير وهو ما أثار جدلا واسعا ووضعها فى موقف محرج حيث اتهمها البعض بأنها ارتدت نفس ملابس زوجة الفنان كريم فهمى والتى ظهرت بها ما يقرب من شهر فى إحدى المناسبات الفنية.

وانهالت عديد من التعليقات السلبية على جميلة عوض التى لم تحرك ساكنا ولم ترد على هذا الأمر.

يذكر أن جميلة عوض كان اخر اعمالها مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع الفنانة ميرفت امين والمؤلف تامر حبيب.
جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور
جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور
جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

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جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

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