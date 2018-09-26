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أخبار العالم

حزب رئيس المالديف الخاسر في الانتخابات يطلب تأجيل إعلان النتيجة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:38 م
عبد الله يمين الرئيس
عبد الله يمين الرئيس الخاسر
رويترز
قال أحمد شريف رئيس لجنة الانتخابات في المالديف اليوم الأربعاء إن حزب الرئيس عبد الله يمين طلب تأجيل النتائج النهائية للانتخابات رغم إقرار الرئيس بالهزيمة يوم الاثنين.

وقال شريف لرويترز إن "الحزب التقدمي عبر عن بعض المخاوف، وطلب من اللجنة تأجيل إعلان النتائج الرسمية".

وأضاف أن "الموعد النهائي القانوني" لإعلان النتيجة الرسمية هو الأحد، وأن اللجنة لم تبت بعد في طلب الحزب.

وأوضح رئيس اللجنة "لم تطلع اللجنة بعد على طبيعة الشكاوى لكن حسب ما أرى فإنها (الشكاوى) ترتبط بمزاعم تزوير".

وكان يمين أقر يوم الاثنين بالهزيمة بعدما أعلنت لجنة الانتخابات فوز زعيم المعارضة إبراهيم محمد صليح في الانتخابات التي جرت يوم الأحد وبفارق 16.7 بالمئة.

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