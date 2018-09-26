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أنام ربع ساعة بس.. التعليم تكشف آخر تفاصيل أزمة الطفل الباكى.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البهى عمرو
قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن التحقيقات مستمرة فى واقعة الطفل الباكى فى احدى المدارس وتم تخصيص لجنة خاصة لفحص هذه المشكلة.

وأضاف خيرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن هناك بعض الشخصيات تعمل على إفشال منظومة التعليم الجديدة، وكشف أن الفيديو المنتشر على مواقع السوشيال ميديا بخصوص الطفل الذي يبكي بعد ضربه فى إحدى المدارس والذي قال «عايز أنام ربع ساعة بس» يتم ترويجه من شخصيات تريد هدم المنظومة.

وطالب خيرى المواطنين بعدم الانسياق و المساهمة فى تشيير أى فيديو به مشكلة لأن هناك تآمرا ضد المنظومة التعليمية الجديدة من بعض الأشخاص أصحاب المصالح، وكشف خيرى أن الاطفال و الاسر هم من يتضررون من فشل منظومة التعليم الجديدة.

كان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا فيديو يكشف قيام مدرسة بضرب طفل لطلبه النوم لمدة ربع ساعة، ولم يذكر فى الفيديو اسم المدرسة التى تمت بها الواقعة.

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