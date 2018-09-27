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ثقافة

مشكلات الآباء في تربية الأبناء بمكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدائم، وزير الثقافة، وفي إطار سلسلة اللقاءات الثقافة حول حماية وبناء الإنسان المصري، التى يقيمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ندوة بعنوان "مشكلات الآباء فى تربية الأبناء" وذلك مساء اليوم الخميس27 سبتمبر الجارى فى السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك.

يأتى ذلك تحت إشراف الكاتب خالد الخميسي رئيس مجلس إدارة المكتبة، ويتحدث فيها الدكتور أحمد عبد الله، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، والدكتورة هنا أبو الغار أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

بمشاركة الصالون البحرى المصرى برئاسة اللواء محمود متولى، كما يتضمن برنامج اللقاء تقديم اسكتش فنى لطلبة الدفعة الثانية لمركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

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